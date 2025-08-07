Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан Минюстом иностранным агентом, а также включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга),) молчит об украинских пленных «будто мочи в рот набрал».

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных», — написала дипломат.

Она напомнила слова помощника президента России Владимира Мединского о том, что в Киеве отказываются от тысячи пленных солдат. Из-за этого, отмечает чиновник, обмен между Россией и Украиной шел тяжело.

Ранее Мария Захарова исключила интеграцию в Евросоюз соседа Украины — Молдавии. По ее словам, Брюссель не будет делать этого из-за нехватки средств.

