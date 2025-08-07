МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Италии

МИД России вызвал временного поверенного в делах Италии в РФ Джованни Скопу. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Как указали в МИД, представителя Италии вызвали в министерство 5 августа в связи с непрекращающейся антироссийской кампанией в итальянских медиа и "непропорциональной реакцией" Рима на неприятие в Москве одиозных антироссийских высказываний высокопоставленных представителей властей республики.

В министерстве отметили, что антироссийские выпады мейнстримных итальянских СМИ и представителей правящих кругов страны лишь усугубляют кризис в двусторонних отношениях.

Контрпродуктивный курс на формирование образа врага в лице РФ не отвечает коренным интересам итальянцев и не отражает многолетние традиции дружбы между двумя народами, подчеркнули в МИД.