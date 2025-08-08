Многие украинские военнопленные утверждают, что с самого начала службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) ждали момента, чтобы сдаться в плен ВС России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте дипведомства.

Дипломат подчеркнула, что солдаты ждут сдачи в плен, чтобы не погибнуть в окопах и блиндажах или «в ходе самоубийственных вылазок на передовой под дулом трусливых командиров ВСУ».

Помимо этого, Захарова подчеркнула, что власти Украины до сих пор отказываются принимать тысячу пленных бойцов.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что ущерб от действий вторгшейся в Курскую область группировки ВСУ превысил три миллиарда рублей. Он добавил, что озвученная сумма ущерба является промежуточной.