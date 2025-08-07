МИД: антироссийская деятельность СМИ Италии способствует усугублению кризиса

Антироссийская деятельность мейнстримных СМИ Италии способствует лишь усугублению кризиса, переживаемого в настоящее время российско-итальянскими отношениями. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с вызовом во внешнеполитическое ведомство РФ временного поверенного в делах Италии в Москве.

"Итальянской стороне было указано на то, что последовательная антироссийская деятельность мейнстримных СМИ Италии, многочисленные фейки, включая содержащие недостоверную информацию статьи собкоров изданий в Москве, а также русофобские выпады при полной поддержке итальянских правящих кругов, допускающих крайне враждебные заявления в адрес России, способствуют лишь усугублению кризиса, переживаемого сегодня российско-итальянскими отношениями", - подчеркнули в МИД РФ.