Дмитриев сделал заявление о диалоге РФ и США

Россия и США ведут важный диалог по разным направлениям и запланированная встреча президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа позволит продолжить его. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Он указал, что общение РФ и США позволяет Москве четко доносить свою позицию.

«Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям», — сказал Дмитриев, отметив, что его восстановление принесет экономические плоды не только российским компаниям, но и американским инвесторам, которые хотят выходить на рынок РФ.

При этом, по его словам, «многие противники Москвы пытаются сорвать общение стран, мешая и дезинформируя Вашингтон о различных фактах».

Ранее сообщалось, что РФ и США согласовали встречу Путина и Трампа на следующей неделе. Местом ее проведения может стать ОАЭ.