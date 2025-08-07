Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что только 24% граждан Украины хотят продолжения конфликта с РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В своих словах Пушков сослался на опрос американского института общественного мнения Gallup. Согласно результатам опроса, 24% украинцев поддерживают продолжение конфликта с Россией, а 69% выступают за его скорейшее прекращение.

По мнению Пушкова, со временем все больше граждан Украины будут выступать за прекращение конфликта. Как объяснил сенатор, на это влияют большие потери среди украинцев.

«Сегодня настроено на продолжение войны лишь 24% "ирредентистов". И их число будет, как можно предположить, сокращаться и далее. Для остальных война превратилась в потерю близких, тяжкое бремя, источник всех бед», — заявил он.

