Назван устраивающий Россию вариант перемирия с Украиной

Россию устроит перемирие с Украиной, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинут территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и будет введено оружейное эмбарго на американские поставки, считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.

В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что России, в общем-то, не нужно краткосрочное перемирие.

«Смотря какое перемирие. Если перемирие будет такое, что ВСУ покинет территории всех российских регионов, может быть, в этом есть какой-то смысл, но, на мой взгляд, мы и так побеждаем. На определенных условиях, то есть, если ВСУ покидает территории четырех российских регионов, если будет, допустим, оружейное эмбарго на поставку со стороны США, снятие санкций, возврат всех активов — на таких условиях, я думаю, можно пойти на перемирие», — сказал Никулин.

Кроме того, по его мнению, важно решить задачи, поставленные в начале СВО, — демилитаризация, денацификация Украины, а также ее внеблоковый статус. При этом он отметил, что России, в общем-то, не нужно краткосрочное перемирие.

«Просто чтобы убрать тела погибших и раненных забрать с линии боевого соприкосновения, но это Россия тоже предлагала неоднократно», — уточнил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что президент России Владимир Путин может быть готов к обмену территориями в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Зеленский считает, что пора завершить конфликт на Украине

7 августа помощник российского лидера Юрий Ушаков объявил, что встреча Путина и его американского коллеги согласована, она состоится в ближайшие дни.