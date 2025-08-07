Стало известно, что мешает улучшению отношений России и США

Продолжающийся конфликт на Украине мешает улучшению отношений России и Соединенных Штатов, рассказал в беседе с News.ru политолог-американист Андрей Кортунов.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники заявили о желании Трампа встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского.

«Из этих препятствий [которые мешают улучшению отношений России и США] самое главное — продолжение конфликта в центре Европы. А если говорить о более глубоких, фундаментальных препятствиях, то, конечно, есть разные взгляды в России и США на состояние и будущее международной системы», разъяснил Кортунов.

По его мнению, если встреча лидеров России и США все же состоится, то это будет означать, что что-то позитивное уже подготовлено.

После возможной встречи, заметил политолог, должны быть контакты между странами на уровне разных министерств и других ведомств, а также на уровне бизнеса и общественных организаций.

Дмитриев заявил о попытках срыва диалога между Россией и США

Вместе с тем, констатировал Кортунов, пока не следует говорить об устойчивой тенденции к улучшению отношений Москвы и Вашингтона.

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько сообщил, что США намерены достичь компромисса в украинском конфликте, а предпосылок к введению жестких антироссийских ограничений со стороны Вашингтона не наблюдается.