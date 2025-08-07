Путин и Трамп провели шесть встреч в 2017-2019 годах

Предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа станет седьмой для российского и американского лидеров. Предыдущие шесть разговоров состоялись в 2017-2019 годах, когда Трамп был 45-м президентом США. "Российская газета" напоминает, что обсуждали лидеры.

Впервые президенты лично пообщались восемь лет назад. Это произошло на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля 2017 года. На разговор выделили 45 минут, но он продлился 2 часа 15 минут. Трамп тогда признался, что лично встретиться с российским коллегой было честью для него. А Путин отметил, что они с Трампом уже несколько раз обсуждали важные вопросы по телефону.

"Конечно, телефонных разговоров (их до этого было три - прим. "РГ") недостаточно. И если мы хотим решать двусторонние вопросы и наиболее острые вопросы международной повестки, такие личные встречи необходимы", - подчеркнул он.

Затем президенты пересеклись 10 ноября того же года на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во вьетнамском Дананге. Тогда они успели поговорить "на ногах" трижды, а после этого выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии. Полноформатная встреча президентов России и США на саммите АТЭС не состоялась из-за протокольных сложностей, объяснил Путин, но подчеркнул: "все, что нужно было обсудить - было обсуждено".

Третий и пока что единственный полноформатный разговор президентов состоялся в Хельсинки 16 июля 2018 года. Более двух часов они общались в формате тет-а-тет, после этого переговоры продолжились в расширенном составе. Российский лидер подарил коллеге официальный мяч Чемпионата мира по футболу, который прошел летом того года в Москве. Путин охарактеризовал встречу как первый шаг в "расчистке завалов" в отношениях России и США. Трамп же заявил, что отношения стран никогда не были хуже, но после саммита ситуация изменилась. Также в столице Финляндии лидеры договорились о создании рабочей группы по экономическому сотрудничеству и условились продолжить начатые дискуссии.

В Париже 11 ноября 2018-го Путин и Трамп участвовали в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. На рабочем завтраке они поучаствовали в общей дискуссии, тогда же договорились о более обстоятельном разговоре на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Правда, президент США отменил его 29 ноября, сославшись на то, что Россия не вернула Украине задержанных в Керченском проливе 24 моряков. Короткая встреча президентов в столице Аргентины все же состоялась - 1 декабря во время официального ужина.

28 июня 2019 года прошла последняя к этому моменту встреча на полях саммита G20 в японской Осаке. Разговор длился более часа. Тогда Путин пригласил коллегу на празднование 75-летия Победы в Москву. Оба президента согласились, что улучшение отношений между Россией и США - в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла. Также Москва и Вашингтон договорились продолжить обсуждение контроля над вооружениями.

Помимо личных встреч, Путин и Трамп неоднократно говорили по телефону. По данным пресс-службы Кремля, такие беседы состоялись 28 января, 4 апреля, 2 мая, 11 ноября, 15 и 17 декабря 2017 года, 12 февраля и 20 марта 2018-го, 3 мая, 31 июля и 29 декабря 2019-го, 30 марта, 10 и 12 апреля, 7 мая, 1 июня, 23 июля 2020 года.

После того, как Трамп вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США 20 января этого года, он общался с Путиным 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 и 14 июня, 3 июля.