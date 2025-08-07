Эксперт Дудаков: Трамп может проявить большую гибкость на переговорах с Путиным

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным может проявить большую гибкость и обсудить возможное смягчение американских санкций против России. Такое мнение высказал ТАСС политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, после встречи Путина и Трампа в Хельсинки в 2018 году, "несмотря на теплую и дружескую атмосферу саммита, нормализации двусторонних отношений не произошло". Тогда американский лидер столкнулся с давлением со стороны оппонентов из-за необоснованных обвинений во "вмешательстве России в выборы", позднее эти утверждения были опровергнуты даже американскими правоохранительными органами. "Сейчас ситуация иная, есть шанс, что Трамп проявит большую гибкость на переговорах с Россией", - считает американист.

По его оценке, "возможны новые договоренности в плане нормализации работы дипломатических служб, возобновления прямого авиасообщения между странами". "Сейчас в рамках российско-американского трека обсуждается большой спектр вопросов, к чему-то теоретически мы можем прийти", - добавил Дудаков.

"Помимо украинского кризиса, на повестке, вероятно, окажутся вопросы санкций и перспектив экономического сотрудничества с США. Администрация Трампа может предложить частичное смягчение санкций, одновременно оставляя возможность их ужесточения в случае отсутствия прогресса", - добавил американист. По словам политолога, для Трампа значим сам факт проведения саммита. Достигнутые договоренности он сможет представить своим сторонникам как успешный результат в разрешении очередного международного конфликта.

"Для России важно донести на высшем уровне свою позицию: ключевым приоритетом является устранение первопричин конфликта. Только после этого можно будет говорить о реальной деэскалации и урегулировании украинского кризиса. Запланированную встречу в любом случае можно назвать очень позитивным событием", - заключил собеседник агентства.

Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин и Трамп проведут встречу в ближайшие дни. Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи лидеров, в настоящий момент идет проработка саммита. Место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, о нем Кремль проинформирует "несколько позже".