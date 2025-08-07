Дмитриев заявил о попытках срыва диалога между Россией и США
Москва и Вашингтон ведут важный диалог по разным направлениям, однако противники России пытаются его сорвать и дезинформировать американское руководство.
Об этом спецпредставитель Президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил журналистам 7 августа.
«Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям. Очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах», — приводит его слова РИА Новости.
Кроме того, глава РФПИ обратил внимание, что этот диалог позволяет российской стороне четко доносить свою позицию и готовность к созидательному и конструктивному сотрудничеству с Соединенными Штатами.
Кремль заявил о приемлемом предложении от США
Дмитриев также заявил об интересе американских компаний вернуться в Россию после того, как потеряли более 300 миллиардов долларов из-за своего ухода с российского рынка. Он отметил, что восстановление связей принесет экономические плоды как компаниям РФ, так и американским инвесторам, которые хотят выходить на российский рынок.