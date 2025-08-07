Объединённые Арабские Эмираты были бы одним из подходящих мест для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — это президент Объединённых Арабских Эмиратов», — отметил Путин, отвечая на вопрос о возможном месте встречи с Трампом.

Российский лидер добавил, что ОАЭ было бы одним из «вполне подходящих мест».

Ранее помощник лидера России Юрий Ушаков сообщил, что согласована договорённость о проведении встречи Путина и Трампа в ближайшие дни.

По его словам, переговоры Путина и Трампа могут пройти уже на следующей неделе.