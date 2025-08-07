Путин высказался о возможности встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не против встречи с Владимиром Зеленским. Однако для таких контактов необходимо создать условия, указал глава российского государства в беседе с журналистами по итогам встречи в Кремле с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно, - заметил Путин. - Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко".