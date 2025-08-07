Американская сторона выдвинула предложение по Украине, которое российская сторона считает приемлемым.

Об этом сообщил советник президента России Юрий Ушаков, комментируя подготовку встречи между главами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым», — заявил Ушаков.

Его слова передает telegram-канал «Вести».

В Кремле согласились с Госдепом

Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о значимости переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Штатов Дональдом Трампом. По словам Ушакова, утверждение Рубио о наличии актуальных тем для диалога между двумя главами государств является обоснованным.