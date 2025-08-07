В Кремле согласились с Госдепом

Госсекретарь США Марко Рубио точно оценил наличие вопросов для обсуждения президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Рубио прав», — подчеркнули в Кремле.

Ушаков ответил на напоминание журналиста о высказывании главы Госдепа США, что Москве и Вашингтону «теперь есть что обсуждать». По его мнению, личная встреча лидеров будет посвящена обсуждению накопившихся проблем.

Рубио оценил встречу Путина и Уиткоффа 6 августа и назвал ее продуктивной. Дипломат заявил, что впервые со дня инаугурации президента США Дональда Трампа появилась конкретика в том, чего Россия может потребовать для завершения конфликта.

Ранее Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа. По его словам, Москва и Вашингтон начинают работу над организацией переговоров.