В Москву на переговоры прибыл президент ОАЭ
В Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным прибыл президент Объединенных Арабских Эмиратов.
В рамках встречи глав России и ОАЭ, Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, предусматривается заключение ряда двусторонних соглашений, касающихся инвестиционной деятельности и транспортной отрасли.
Лидеры государств планируют обсудить текущую обстановку, связанную с палестино-израильским противостоянием, а также обменялись взглядами по ключевым вопросам международной политики.