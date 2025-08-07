В Москву на переговоры прибыл президент ОАЭ

В Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным прибыл президент Объединенных Арабских Эмиратов.

© Московский Комсомолец

В рамках встречи глав России и ОАЭ, Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, предусматривается заключение ряда двусторонних соглашений, касающихся инвестиционной деятельности и транспортной отрасли.

Лидеры государств планируют обсудить текущую обстановку, связанную с палестино-израильским противостоянием, а также обменялись взглядами по ключевым вопросам международной политики.