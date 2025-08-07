День, когда все перевернулось: дерзкий маневр Путина сломал ход игры на Украине

Сердца президентов РФ и США склонны к таким внезапным переменам, что нам, простым смертным, этого точно не предугадать. Как автор тезиса «визит Уиткоффа ничего не изменит» я посыпаю голову пеплом, вешаю на себя табличку с надписью «был не прав» и отбиваю сотню извинительных поклонов. Но даже все эти извинительные поклоны пока так и не помогли мне понять, что именно произошло. В нашем распоряжении пока имеется абсолютный минимум фактов.

На встрече в Кремле президент РФ сказал Уиткоффу нечто такое, что радикально поменяло ход игры. Трамп еще недавно вещавший о том, что он «больше не будет разговаривать с Путиным», внезапно возжелал встретиться с ним как можно скорее. А помощник российского президента Юрий Ушаков уже в четверг утром объявил, что даже место будущей встречи уже согласовано, просто объявят ее несколько позже. Но к чему именно сводится смысл этого нечто? По состоянию дел на текущий момент это пока покрыто мраком тумана.

Мы пока не можем «диагностировать» ни новую игру Путина, ни новую игру Трампа. И причины этих «сложностей с диагностикой» кроются не только в том, информация о том, что произошло на встрече ВВП и Уиткоффа, носит закрытый характер. Другая не менее важная причина заключается в том, что сейчас на мировых «геополитических шахматных досках» идет несколько игр одновременно. Едва Уиткофф покинул Кремль, как Белый дом объявил о «наказании» Индии за покупку российской нефти. Чуть позже аппарат президента США сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа «прошла хорошо», но против России все равно вскоре будут введены новые санкции.

В переводе с политического языка на язык обычных людей это равнозначно примерно следующему: свадьба прошла очень хорошо. Жениху выбили три зуба. Невеста подралась со своими подружками. Теща залезла на люстру, упала оттуда и сломала ногу. А свидетеля забрали в полицию за то, что он полностью разгромил ресторан. Если «встреча прошла хорошо», то какой смысл имеют угрозы новых санкций? И почему за «продолжение российской агрессии» наказывают Индию? И как это все сочетается с лихорадочной эйфорией Трампа и его планами встретиться с ВВП как можно скорее, чуть ли не на следующей неделе?

Удар по Индии явно был «домашней заготовкой», от которой решили не отказываться. Задача разруливания украинского кризиса и задача вытеснения России с мировых энергетических рынков в голове Трампа тесно связаны. И еще неизвестно, что для него важнее. Впрочем, нет, частично все же известно. Нынешнему президенту США важно быть мировым гегемоном не только на деле, но и на словах. Идеальная «ролевая модель» для Трампа — это какой-нибудь хан Золотой Орды, которому все униженно кланяются и у которого все выпрашивают ярлыки на княжение. Для Трампа важно кого-то демонстративно унизить. И сейчас на роль этого кого-то была выбрана Индия премьер-министра Моди. В ответ Индия заявила, что ждет с визитом к себе президента России до конца года для согласования позиций.

Трамп, видимо, понял, что стопроцентные вторичные пошлины против всех значимых торговых партнеров России — это не слишком эффективное решение. Гораздо более эффективно разобраться с каждым из таких партнеров по одиночке: с начала с одним, затем с другим и так далее. Той же цели служит и снижение уровня санкций они же тарифы. Уровень тарифа в 100% - это кувалда. Уровень тарифа в 25% - это скальпель. А когда речь идет о сложных политических «хирургических операциях», скальпель по определению гораздо более действенен, чем кувалда. Трамп делает ставку на традиционный антагонизм между Пекином и Нью-Дели, на то, что эти две страны, которые иногда понемногу воюют друг с другом, не смогут объединится и дать ему отпор.

Задача России — а также Индии, Китая, Бразилии и далее по списку — имеет прямо противоположный характер. Написал это предложение и порадовался его логической стройности - «товару», который если говорить о других стратегических задачах России в текущий момент времени, явно имеет статус дефицитного. Что, например, должно стать содержательной сердцевиной на той встрече президентов РФ и США, чье скорейшее проведение вдруг стало для Трампа приоритетом? Идет ли речь о реальном сдвиге в урегулировании конфликта на Украине? Или все вновь сведется к фальстарту, шумихе и неразберихе? Памятуя мою предыдущую оплошность с четким прогнозом (которая в конечном итоге все еще может оказаться совсем не оплошностью) я, пожалуй, воздержусь от дальнейших предсказаний. Когда имеешь дело с такими мастерами неожиданных политических ходов как Путин и Трамп, это, наверное, самая разумная стратегия.