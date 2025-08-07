Оценено значение предстоящих переговоров Путина и Трампа

Политолог Антон Орлов в разговоре с Рамблером прокомментировал предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выразив мнение, что в ходе встречи стороны обсудят восстановление всего комплекса российско-американских отношений, а не только украинскую тематику.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Трамп намерен лично встретиться с Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским. Перед этим газета The New York Times (NYT) отмечала, что Трамп хотел бы встретиться с Путиным «уже на следующей неделе». Сам американский лидер, комментируя возможность такой встречи, отметил, что есть хороший шанс, что она состоится очень скоро. 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе.

Планы Трампа провести встречу с Путиным связаны с его желанием поскорее завершить боевые действия. Он хочет успеть добиться серьезного прорыва в вопросе урегулирования конфликта на Украине к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться 3 сентября, чтобы громогласно заявить об этом прорыве и своим избирателям, и всему миру в целом, в том числе европейским странам. Трамп стремится им показать, что добился успеха и является их лидером. Для него это важно. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики

Наличие договоренностей о предстоящей встрече глав государств свидетельствует о том, что в вопросе урегулирования украинского конфликта произошел серьезный прогресс, отметил политолог.

«Это говорит о том, что по как по линии дипломатических ведомств, так и по линии военных ведомств и спецслужб уже была проведена огромная работа. Так что главам государств в дальнейшем нужно будет лишь зафиксировать соответствующие договоренности», - заявил эксперт.

Вместе с тем Орлов подчеркнул, что для российской стороны встреча с Трампом, на которой обсуждалась бы исключительно тема Украины, не может представлять серьезного интереса.

«Встреча ради встречи не нужна ни одной из сторон. Переговоры с Вашингтоном могут быть интересны Москве только в том случае, если на них будет обсуждаться весь комплекс проблем. То есть на них речь должна идти о полноценном возобновлении отношений с США – о полноценной работе дипмиссий, снятии санкции, открытии неба, а также о подписании различных соглашений в сфере экономики, например, соглашения касательно сотрудничества по редкоземельным металлам. Так что если встреча лидеров состоится до 3 сентября, то мы, скорее всего, увидим серьезный прорыв по целому спектру направлений. Не случайно Путин в ходе встречи с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко заявил о том, что реальные переговоры должны проходить непублично. И, похоже, сейчас уже идут такие непубличные переговоры», - сказал он.

Вместе с тем Орлов ответил на вопрос о возможном месте проведения переговоров президентов России и США.

«Не удивлюсь, если двусторонний саммит с участием Путина и Трампа пройдет в Пекине», - сказал специалист.

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может стать исторической. Об этом ранее заявил спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.