«Доверять нельзя». Что говорят в Госдуме о встрече Путина и Трампа

Доверять президенту США Дональду Трампу нельзя, поскольку глава Белого дома пока ничего не сделал для завершения конфликта на Украине. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Говоря о встрече президента России Владимира Путина с Трампом, о которой сообщали СМИ ранее, Журавлев отметил, что такие переговоры готовятся месяцами — это серьезная работа всех дипломатических служб.

«А для Трампа, думаю, крайне важно сейчас придумать хоть какое-то оправдание тому, что выставленный им срок ультиматума для России вышел, а он так ничего и не предпринял, — считает Журавлев.

Теперь же американский лидер может «болтать» об очередном шаге навстречу и о том, что все решится на очных переговорах. Однако слова Трампа всегда расходятся с делом.

«А значит, доверять ему ни в чем нельзя, в том числе и в обещаниях закончить украинский конфликт — пока он ровным счетом ничего для этого не предпринял», — заключил Журавлев.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп готовится встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил такую возможность, заметив, что в результате сроки зависят от того, сколько времени потребуется на подготовку.