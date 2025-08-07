Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может стать исторической.

Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Это встреча может стать исторической. Диалог одержит победу», — отметил Дмитриев.

Спецпредставитель подтвердил, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе. Он сообщил, что подготовка к переговорам двух лидеров продолжается.

В Кремле высказались о встрече Путина с Трампом и Зеленским

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и его американского коллеги согласована, она состоится в ближайшие дни.