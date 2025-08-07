В Кремле высказались о встрече Путина с Трампом и Зеленским

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в ходе переговоров в Кремле затрагивал идею трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, но Москва это оставила без комментария. Об этом заявил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Что касается трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в США, то этот вариант был просто упомянут американским представителем Уиткоффом во время переговоров в Кремле. Но конкретно этот сценарий не обсуждался. Российская сторона его оставила совсем, полностью без комментария», — сообщил представитель Кремля.

Ранее Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа согласована, и она состоится в ближайшие дни. Он добавил, что место проведения переговоров также согласовано, но нем сообщат позже.