фото: kremlin.ru

Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, она состоится в ближайшие дни, сообщил 7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Кстати, замечу, что место проведения было тоже, в принципе, согласовано и информируем об этом несколько позже», — отметил представитель Кремля.

Двусторонняя встреча должна состояться «в ближайшие дни». Стороны уже начали прорабатывать конкретные детали предстоящих переговоров.

Накануне Путин провел встречу с американским представителем Стивом Уиткоффом, которая длилась более трех часов. Позднее Трамп заявил, что стороны достигли большого прогресса.

Как сообщал «ГлагоL», ранее в четверг стало известно, что Трамп дал указание своей команде как можно быстрее спланировать встречи с Владимиром Путиным, а позднее и с Владимиром Зеленским.