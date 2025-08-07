Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа согласована, она состоится в ближайшие дни.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», — сообщил Ушаков.

Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа

По словам помощника Путина, стороны приступили к проработке и организации встречи. Он добавил, что место проведения переговоров также согласовано, однако будет раскрыто позже.