В России сделали заявление об итогах встречи Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника Стива Уиткоффа не сказал ничего нового, продолжая развивать риторику о величии Америки, рассказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее американский государственный секретарь Марко Рубио заявил, что прошедшая встреча российского президента Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа была продуктивной. Он добавил, что Вашингтон теперь лучше понимает условия Москвы, поэтому стороны приблизились к завершению конфликта.

Джабаров рассказал, что процесс переговоров на таком высоком уровне означает, что стороны действительно делают шаги вперед. Он добавил, что это лучше, чем обмениваться какими-то репликами и критикой, однако при этом Рубио не забыл напомнить о санкциях, которые могут ввести в течение 48 часов.

«Я вчера внимательно слушал то, что говорил господин Трамп. Ничего сверхнового я не услышал. В основном говорил об Америке, о ее величии, о том, как она сильнее всех в мире. Предполагалось, что он больше будет говорить о попытках вернуть мир на Европейский континент. Но пока об этом ничего не сказано», — отметил сенатор.

6 августа российский лидер Владимир Путин встретился с Уиткоффом. Они затронули украинский конфликт и перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Вскоре выяснилось, что Трамп планирует сам встретиться с Путиным на следующей неделе.