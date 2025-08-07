Многие пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждают, что во время службы ждали момента сдачи в плен.

Об этом в комментарии об украинском кризисе заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

«Многие украинские военнопленные подтверждают, что с самого начала службы в ВСУ только и ждут момента сдаться в плен российским войскам», — заявила она.

По словам Захаровой, военные сдаются в плен, чтобы остаться в живых во время вылазок «под дулом трусливых командиров ВСУ». Она добавила, что украинская сторона до сих пор отказывается принимать тысячу пленных бойцов.

Захарова подчеркнула, что подобные действия Киева являются не просто двойными стандартами, а полной аморальностью.

6 августа RT со ссылкой на источники сообщило, что Киев отказался от тысячи солдат ВСУ, вычеркнув их из списков на обмен. Журналисты допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.

Захарова раскрыла реальное отношение Запада к урегулированию конфликта на Украине

По мнению Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский может потребовать у западных союзников усиления финансирования, прикрываясь именами пленных, от которых сам же и отказался.