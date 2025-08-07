Пушков: вопреки ожиданиям Трампа, тарифные войны США могут сплотить БРИКС

Страны БРИКС могут сплотиться в ответ на пошлины США, что приведет к обратному эффекту от тарифных войн американского президента Дональда Трампа. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

"Президент Бразилии Лула [да Силва] намерен созвать лидеров стран БРИКС для выработки совместного ответа на тарифы Трампа. В случае если совместный ответ будет выработан, это станет новым поворотом в динамике скрытого столкновения между БРИКС и США, причем таким, который Трамп своей политикой хотел предотвратить", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, столкновение может принять открытый характер, и тогда тарифные войны Трампа будут иметь эффект сплочения для стран БРИКС.

Ранее президент США подписал указ об увеличении пошлин в отношении ряда стран, входящих в БРИКС. Так, Соединенные Штаты вводят в отношении Индии торговые пошлины в размере 25%. Также до 50% увеличивается ставка таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии.