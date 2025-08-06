CNN: провести встречу Трампа с Путиным на следующей неделе будет трудно

Организовать встречу президентов России и США на следующей неделе, как того бы хотел Дональд Трамп, будет очень трудно из-за организационных сложностей, заявил CNN чиновник Белого дома.

«Провести встречу в такие сроки, скорее всего, будет сложно, учитывая объём переговоров, которые необходимо будет провести, а также логистические трудности», — сообщает телеканал.

Газета The New York Times перед этим сообщила, что президент США хотел бы провести встречу с Владимиром Путиным уже на следующей неделе.

В Кремле в среду, 6 августа, российский лидер встретился с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом.

Трамп отметил, что на встрече в Москве был достигнут большой прогресс.