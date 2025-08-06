Раскрыта реакция Путина на предложение о встрече с Трампом

Желание провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом выразил президент России Владимир Путин через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает Fox News.

«Путин сообщил Уиткоффу, что хотел бы встретиться с Трампом в какой-то момент. После получения этого сообщения, Трамп заявил, что готов к встрече уже на следующей неделе, если она поможет положить конец конфликту на Украине», — передает Fox News.

Трамп захотел встретиться с Путиным уже на следующей неделе

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность провести переговоры с Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Помимо этого, он хочет провести беседу и с украинским лидером Владимиром Зеленским.