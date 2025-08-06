Мединский обнаружил среди солдат ВСУ для обмена однофамильца

Помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский рассказал об обнаружении в списках для обмена украинских военнопленных человека с такой же фамилией.

Мединский уточнил, что речь идет об Олеге Анатольевиче Мединском, уроженце Херсонской области, ранее служившем стрелком в ВСУ.

«Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич, 9.10.1984, Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск, в/ч А-1736, 31.05.2022 – 29.08.2022, ВСУ, стрелок, солдат, банщик. Однофамилец. Или, может, дальний родственник», – написал Мединский в своем Telegram-канале.

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Также он отметил, что этот случай в очередной раз подтверждает, что народы России и Украины «являются одним народом».

Ранее Мединский подтвердил отказ Киева от 1 тыс. своих пленных.

До этого сообщалось, что киевские власти исключили тысячу украинских военнопленных из обменных списков, заменив их на других лиц, что может повлиять на процесс обмена.