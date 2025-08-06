Стало известно, кто помогал Уиткоффу на переговорах с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, как обращает внимание телеканал CNN, снова пришел на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в сопровождении американского переводчика.

«Рядом с Уиткоффом была женщина, — отмечает телеканал. - Предположительно, американская переводчица».

Отмечается, что ранее американский дипломат, как правило, полагался на перевод с российской стороны.

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Впервые Уиткофф, как уточняет CNN, привёл с собой личного переводчика на прошлой встрече. А в более ранних контактах в Москве его сопровождали специалисты РФ.

Спецпосланник прилетел в российскую столицу сегодня рано утром. Визит стал пятым по счету в 2025 году.