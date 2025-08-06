Трамп прокомментировал переговоры Путина и Уиткффа

Спецпредставитель Стив Уиткофф провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным, был достигнут большой прогресс. Таким образом американский лидер Дональд Трамп прокомментировал переговоры в Москве в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Мой специальный посланник Стив Уиткофф провел весьма продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс!», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также сообщил, что проинформировал европейских союзников о прошедших переговорах. Он добавил, что работа по завершению украинского конфликта будет продолжаться в «ближайшие дни и недели».