Путин назвал главную цель России

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции, посвященной открытию инфраструктурных объектов в регионах РФ, назвал главной целью повышение уровня и качества жизни людей в стране, пишут «Известия».

Президент отметил, что в строительном секторе сегодня заняты миллионы людей, которые реализуют масштабные инфраструктурные проекты.

«Возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства. Вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели — повышение уровня и качества жизни людей», — обратился к участникам рынка Путин.

Ранее глава России сообщил, что к главным задачам также относится решение экологических проблем, расширение городов и поселков в стране, их развитие и улучшение облика населенных пунктов по всему государству.