В России назвали три пути для Трампа после визита Уиткоффа в Россию

Один визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву не смог бы решить весь спектр проблем, но можно предположить, что некоторые подвижки были достигнуты. Таким мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделился политолог Малек Дудаков.

«Можно предположить, что Уиткофф привез в Москву очередное предложение устроить заморозку конфликта в обмен на какое-то смягчение санкций со стороны США. Москва вполне вежливо ответила, что приоритетным является устранение первопричин конфликта. При этом я допускаю, что по каким-то техническим и гуманитарным вопросам мы увидим определенные подвижки», — сказал американист.

Он не исключил, что Москве и Вашингтону удалось договорить о том, чтобы американцы не вводили жесткие вторичные пошлины в отношении российской нефти.

Предсказан «очень реальный прорыв» к миру в конфликте на Украине

«Трамп может пойти по эскалационному пути и оказать давление на российскую экономику. Однако он может ограничиться и какими-то символическими формальными историями. Есть и третий вариант, который состоит в том, что Трамп может просто продлить свой дедлайн, как это было неоднократно. Я думаю, что вечернее выступление Трампа, которое ожидается сегодня, прольет свет на то, как прошли эти переговоры», — заключил Дудаков.

В среду, 6 августа, Москву с официальным визитом посетил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которых стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США.

Ранее в Кремле сообщили о сигналах, которые Россия получила от Трампа по Украине.