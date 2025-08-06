Уиткофф заказал чебурек «La Grande» перед встречей с Путиным

Спецпосланник главы США Стив Уиткофф перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заказал на завтрак чебурек «La Grande» в одном из московских ресторанов. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, эксклюзивный большой чебурек с бараниной и говядиной похож на большую буханку хлеба.К нему полагаются одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться.

Блюдо кажется большим, но не из-за начинки, а из-за воздуха, которым оно наполнено. Цена чебурека составляет 550 рублей.

Напомним, что чиновник прилетел в Москву в среду, 6 августа, рано утром. Перед визитом в Кремль Уиткофф прогулялся по парку «Зарядье» с представителями российской стороны.