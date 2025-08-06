Уиткофф заказал гранд чебурек в московском ресторане перед переговорами в Кремле

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Кремле в среду, 6 августа, заказал на завтрак чебурек «La Grande» в одном из столичных ресторанов.

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Большой чебурек с бараниной и говядиной похож на «колобка» или большую буханку хлеба. Вместе с блюдом приностя одноразовые перчатки, чтобы не испачкаться. При этом чебурек можно легко разрезать ножом. Изделие кажется большим из-за воздуха, которым оно наполнено. Согласно меню, стоимость чебурека составляет 550 рублей, передает РИА Новости.

Утром 6 августа самолет американского чиновника приземлился в аэропорту Внуково. Позднее представители Кремля заявили, что Владимир Путин встретился с Уиткоффом. Их встреча продлилась около трех часов. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, российско-американский диалог был полезным и конструктивным. Ушаков добавил, что через Уиткоффа Путин обменялся с американским коллегой Дональдом Трампом некоторыми сигналами касательно урегулирования конфликта на Украине.