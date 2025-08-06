Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул посольство США в Москве спустя 50 минут своего визита.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Уиткофф покинул посольство своей страны примерно в 15:40, на вопросы журналистов отвечать не стал. Он сел в автомобиль Mercedes и уехал, также с ним, но на другой машине, уехал глава РФПИ Кирилл Дмитриев», — отмечает агентство.

Ранее спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев описал завершившиеся переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа фразой из двух слов. В частности, он написал «диалог восторжествует».

Кроме того, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Кремль подробнее расскажет о переговорах Путина с Уиткоффом, когда о них будет доложено Дональду Трампу.