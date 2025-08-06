В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Уиткоффа

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков раскрыл темы переговоров российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Его слова приводит ТАСС.

«Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — сказал Ушаков.

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По его словам, между Путиным и Уиткоффом состоялся «весьма полезный и конструктивный разговор».