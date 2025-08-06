В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Уиткоффа

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков раскрыл темы переговоров российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
Его слова приводит ТАСС.
«Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — сказал Ушаков.
Дмитриев прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа одной фразой
По его словам, между Путиным и Уиткоффом состоялся «весьма полезный и конструктивный разговор».