Стало известно, что за блокнот был у Уиткоффа на встрече с Путиным

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с aif.ru рассказала, что за блокнот держал в руках специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Собеседница обратила внимание на то, что Уиткофф в Москве находится «в гостях». Он понимает, что на входе все нужно оставить, особенно гаджеты, пояснила Николаева. По ее словам, блокнот, который взял с собой спецпосланник, не несет никакой опасности окружающим.

Эксперт предположила, что Уиткоффу блокнот на встрече с Путиным и не нужен был, и там нет каких-либо важных данных. Однако эта вещь «во всяком случае придает уверенность представителю США, является тем якорьком, за который он держится», заявила педагог-консультант.

«Откроет Уиткофф блокнот или не откроет на переговорах – вопрос другой. Главное, что этот предмет, вероятно, помогает ему сосредоточиться», – отметила Николаева.

Дмитриев прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа одной фразой

В среду, 6 августа, Уиткофф прилетел в столицу России. Это его пятый визит в страну в 2025 году. В аэропорту Внуково его встречал специальный представитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.