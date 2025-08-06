Путин встретил короля Малайзии в Георгиевском зале Кремля

Президент России Владимир Путин встретил верховного главу Малайзии султана Ибрагима ибни султана Искандара в Кремле. Малайзийский правитель посещает РФ с визитом высшего дипломатического уровня - государственным.

В четком соответствии с государственным протоколом церемония официальной встречи прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца - зале русской доблести и воинской славы. К моменту начала церемонии представители российской и малайзийской делегации уже выстроились вдоль окон двусветного зала.

Гость российского лидера, прибывший в Большой Кремлевский дворец, прошел по Парадной лестнице в сторону Георгиевского зала. Именно здесь Путин и Ибрагим, выйдя навстречу друг другу из Владимирского зала и Аванзала соответственно, под президентские фанфары встретились в центре зала на красной ковровой дорожке у флагов двух стран и обменялись крепким рукопожатием.

Оркестр исполнил государственные гимны России и Малайзии, после чего президент РФ и малайзийский лидер тепло поприветствовали членов делегаций двух стран.

Это первый визит главы малайзийского государства в Россию с момента установления Москвой и Куала-Лумпуром дипломатических отношений в 1967 году. Несмотря на строгость протокола, государственный визит - наиболее торжественный и насыщенный мероприятиями. Такой визит возможен всего раз за время пребывания у власти - в республиках "новое начало" отсчитывается с каждого нового срока избрания.