Дмитриев прокомментировал встречу Путина и Уиткоффа одной фразой

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа.

Беседа состоялась в Кремле в среду, 6 августа.

«Диалог восторжествует», – написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

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Напомним, встреча Путина и Уиткоффа длилась около трех часов. Их приветствие друг друга попало на видео – кадры опубликовал Кремль.