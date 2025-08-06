«Возможно, один из последних»: в России высказались о приезде Уиткоффа

Приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву может быть последним из-за ультиматума американского лидера Дональда Трампа в адрес России. Об этом заявил News.ru политолог-американист Павел Дубравский.

Ранее глава Белого дома предупредил, что введет против России и ее партнеров жесткие санкции в том случае, если Москва не подпишет с Киевом соглашение о прекращении огня. Изначально Дональд Трамп заявил, что у России есть 50 дней на согласование этой сделки. Однако позднее сократил срок своего ультиматума до 10 дней, он истекает 8 августа. Сегодня в Москву приехал Стив Уиткофф. Содержание его предстоящих переговоров с российской стороной не разглашается.

По мнению политолога-американиста Павла Дубравского, визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа «достаточно понятен» и является «попыткой разрешить конфликт на Украине».

«Более того, возможно, это вообще один из последних приездов из-за этих ультиматумов Трампа. Вчера сам Трамп лично заявил, что посмотрит, удастся ли договориться с Москвой, поэтому мне кажется, что здесь надо расценивать именно так», - считает эксперт.

Опубликованы кадры со встречи Путина и спецпосланника Трампа

Политолог не исключил, что среди тем, поднятых на переговорах, будет не только украинский кризис, но и обмен заключенными или сотрудниками спецслужб. При этом, по его мнению, даже если диалог по Украине не даст результатов и США выйдут из переговорного процесса, то «по другим направлениям, скорее всего, общение между Москвой и Вашингтоном не прекратится».