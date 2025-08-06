Сенатор Климов рассказал, от чего зависит результативность встреч Уиткоффа в Москве

Современная Россия относится к числу всего нескольких геополитических сверхдержав, поэтому методы подавления, применимые к малым странам, которые во многом зависимы от больших государств, не работают в отношении нашей страны. Об этом «Парламентской газете» заявил зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя начавшийся 5 августа визит в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа.

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По мнению сенатора, если Уиткофф привез с собой в Москву «инструментарий», который Вашингтон применяет к небольшим государствам, не обладающим серьезным потенциалом и суверенитетом, его встречи в Москве «будут не слишком результативными». Россия сегодня является оной из нескольких геополитических сверхдержав, причем не только в политико-экономическом отношении, но и в военно-техническом плане, пояснил он.

«Если же в портфеле Уиткоффа содержится что-то конструктивное, реалистичное и уважительное по отношение к России, результат может быть. Мы же никогда не заявляли о том, что закрываем окно политико-дипломатических возможностей», — считает Климов.

При этом сенатор считает, что, чем бы ни закончился визит Уиткоффа в Москву, «высшее военно-политическое руководство России хорошо понимает, как действовать при том или ином варианте развития отношений Москвы и Вашингтона».

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