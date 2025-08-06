Опубликованы кадры со встречи Путина и спецпосланника Трампа

Появились кадры с переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Их опубликовал официальный канал Кремля в Telegram.

«Владимир Путин принял в Кремле специального посланника Президента Соединенных Штатов Америки Стивена Уиткоффа», — сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как российский лидер встречает спецпосланника главы Белого дома в одном из в одном из кремлевских залов, после чего они обменялись рукопожатием. Также сообщается, что на встрече присутствует помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин принял спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле. Он прибыл в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, после чего они вместе прогулялись по парку «Зарядье» и посетили ресторан.