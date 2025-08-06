Захарова исключила полноценную евроинтеграцию Молдавии по одной причине
Европейский союз (ЕС) не будет проводить полноценную евроинтеграцию Молдавии из-за нехватки средств.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
«У них нет и не будет денег на интеграцию той же самой Молдавии. Нет этих денег у них. Единственные деньги, которые они выделяют сейчас — это на милитаризацию, на вооружение. Если они под словом "интеграция Молдавии" подразумевают милитаризацию Молдавии под собственные цели, тогда об этом и надо говорить», — объяснила дипломат.