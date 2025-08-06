Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье» в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, чиновники пробыли в ресторане около 1,5 часа. После этого они прошлись по парку, в том числе посетив смотровую площадку и полюбовавшись видами российской столицы.

«Дмитриев и Уиткофф ведут беседу в хорошем настроении, их сопровождает охрана», — подчеркивается в материале.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа прибыл в столицу РФ утром 6 августа. Как писало агентство Reuters, Уиткофф прилетел в Москву, чтобы встретиться с представителями российского руководства.

Стало известно, куда направился Уиткофф сразу после прибытия в Москву

Американский чиновник посетил Москву за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня в зоне украинского конфликта. Комментируя ситуацию, Трамп вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в переговорном процессе введет новые санкции не только против РФ, но и в отношении ее торговых партнеров.