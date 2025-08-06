Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что демократию в Молдавии уничтожили, и нахождение у власти президента Майи Санду не связано с демократическими процессами, передает радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что режим Санду является конструкцией, поддерживаемой западными странами финансовыми средствами.

Дипломат указала на вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны западных стран, что, по ее мнению, приводит к потере независимости государства. Она заявила, что при нынешней власти экономика, наука, промышленность и международные связи страны разрушаются, а инакомыслящие подвергаются преследованию и арестам.

Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с приговором главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, Захарова отметила, что все, кто выражает альтернативную точку зрения или действует в рамках закона, подвергаются жесткой расправе со стороны властей.

Власти Молдавии приговорили главу Гагаузской автономии Гуцул к семи годам лишения свободы и лишили права быть членом политических партий на пять лет.

Захарова возмутилась приговором главе Гагаузии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила этот приговор и назвала действия Кишинева актом политических репрессий. Гуцул назвала приговор политической расправой.

Газета ВЗГЛЯД писала, что приговор Евгении Гуцул грозит новым расколом Молдавии.