Спецпосланник США Стивен Уиткофф совершил прогулку по парку Зарядье после того, как прибыл в Москву, передают «Известия».

Спецпосланника США сопровождает спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее стало известно, что в среду, 6 августа, Уиткофф должен прибыть в столицу РФ на переговоры с российской стороной. Их содержание не предается огласке. О визите Уиткоффа стало известно в этот день. Источник издания отметил, что спецпосланник прибыл в аэропорт Внуково, где его встретил Дмитриев.

В последние недели президент США Дональд Трамп выражал свое недовольство главой РФ Владимиром Путиным. Теперь Трамп выдвинул ультиматум российскому лидеру, дав ему время до пятницы, 8 августа. Если к этому сроку не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине, то США введут новые санкции и пошлины против России и ее партнеров, которые покупают российскую нефть. Президент США планирует принять решение о возможном усилении санкций против России после 6 августа.