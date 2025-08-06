Мир на Украине возможен только после достижения поставленных главой РФ Владимиром Путиным целей специальной военной операции (СВО) и на условиях, в которых не будет "подвохов". Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Политик подчеркнул, что прежде, чем Россия пойдет на долгий и понятный мир, долгий должен быть мир без подвохов, не похожий на Минские соглашения, которые долгое время обсуждались, а потом оказалось, что они изначально были ловушкой. Поэтому страна должна и обязана достигнуть целей СВО, которые поставил Путин. Губернатор отметил, что мир обязательно должен быть справедливым. А справедливым он будет лишь в том случае, если проголосовавшие на референдуме за возвращение в Россию регионы останутся в ее составе.

Сальдо заявил, что страна сейчас ведет справедливую борьбу за восстановление собственных границы, освобождение своей земли и очищение умов людей от вторгнувшейся западной пропаганды. 30 июня Сальдо отметил, что Вооруженные силы России нацелены на полное выполнение всех задач СВО. Он подчеркнул, что полумеры уже показали свою несостоятельность.

Губернатор добавил, что "корейский сценарий" урегулирования конфликта, связанный с его заморозкой, возможен как промежуточный результат.