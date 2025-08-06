МИД РФ: новый посол Бразилии прибыл в Москву

Новый посол Бразилии Сержиу Родригес дус Сантус уже находится в Москве и в ближайшие дни вручит копии верительных грамот. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин в интервью "Известиям".

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"Новый посол Бразилии Сержиу Родригес дус Сантус уже прибыл в Москву и в ближайшие дни вручит копии своих верительных грамот", - отметил он.

Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава бразильского диппредставительства Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что завершает свою миссию в Москве. Дипломат служил в этой должности с декабря 2021 года. Пресс-служба Федерального сената (верхняя палата) Национального конгресса Бразилии сообщала, что в ближайшее время он может возглавить дипломатическую миссию страны в Германии.

Дус Сантус в свою очередь отмечал важную роль России в реформировании существующей системы международных отношений. По его словам, происходит "перестройка мирового порядка в сторону большей многополярности, где Россия является одним из центров силы". Он также заявлял, что РФ для Бразилии остается стратегическим партнером "в экономической, торговой и технологической сферах".