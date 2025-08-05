В МИД РФ прокомментировали атаку на машину российской дипмиссии близ Иерусалима

Илья Родин

Посольство России в Тель-Авиве сделало представление властям Израиля в связи с атакой группы поселенцев на служебный автомобиль представительства РФ при Палестинской национальной администрации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Россия сделала представление Израилю в связи с атакой на авто представительства
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По ее словам, инцидент произошел 30 июля в районе «незаконного израильского поселения» Гиват-Асаф близ Иерусалима.

Дипломат уточнила, что автомашине с дипломатическими номерами нанесены механические повреждения.

«Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», — отметила Захарова.

Москва рассматривает этот инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, подчеркнула представитель МИД.

Захарова выразила надежду, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы.