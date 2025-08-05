Россия сделала представление Израилю в связи с атакой на авто представительства

Посольство России в Тель-Авиве сделало представление властям Израиля в связи с атакой группы поселенцев на служебный автомобиль представительства РФ при Палестинской национальной администрации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

По ее словам, инцидент произошел 30 июля в районе «незаконного израильского поселения» Гиват-Асаф близ Иерусалима.

Дипломат уточнила, что автомашине с дипломатическими номерами нанесены механические повреждения.

«Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», — отметила Захарова.

Москва рассматривает этот инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, подчеркнула представитель МИД.

Захарова выразила надежду, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы.